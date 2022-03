’Kiesdrempel onmogelijke zaak’

De ervaringen met de laatste coalitievorming waarbij zoveel partijen waren betrokken was leerzaam. Een kiesdrempel, van bv. 5%, zoals in meerdere landen het geval is, zou nodig zijn voor een adequaat landsbestuur. Voor de invoering van een kiesdrempel is echter een grondwetswijziging nodig. De procedure hiervoor is: wijzigingsvoorstel wordt ter stemming in de Tweede en Eerste kamer ingebracht; indien aangenomen worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven en daarna wordt de voorstelwet opnieuw in stemming gebracht. Nu is echter een twee-derde meerderheid van stemmen vereist. Met 20 partijen is dit echter onmogelijk. Voor minstens 10 partijen betekend dit politieke zelfmoord. Zo’n wijziging komt er nooit door!

H.K. Visser, Gouda