’Realistisch militair plan noodzakelijk’

Ook moeten zij het juiste materieel aanschaffen, de oefeningen aansturen en de politieke besluitvorming voorbereiden en afstemmen. ’What if’ en ’worst case’ zijn geen onzintermen, maar de uitgangspunten voor die plannen. En dan is een logische vraag: wat als Oekraïne wel reeds NAVO-lid was geweest? Was de onmacht van de NAVO dan ontmaskerd of had vooral de angst voor Russische kernwapens de hele besluitvorming over het toepassen van artikel 5 verlamd? Of had de NAVO dan zelf met kernwapens moeten dreigen om de huidige verwoesting van Oekraïne te stoppen?

L.J.J. Dorrestijn