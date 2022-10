’NS moet zich gaan schamen’

Bij vertrek uit Meppel bleek de trein al veel te kort, wij hadden gelukkig een zitplaats, maar durfden de overstap in Zwolle niet aan, we hadden nu een plek, en zijn in Amersfoort overgestapt. Na een leuke dag in Amsterdam begonnen we aan de terugreis. De trein van 18.30 had 12 min. vertraging en was veel te vol, dat gold ook voor de trein van 19.00 en 19.11 uur, de NS-medewerker die we aanspraken vond het ook gekkenwerk. Om 20.00 uur een nieuwe poging gewaagd, en dat ging goed, wel met 7 minuten vertraging. Door de vertraging geen aansluiting in Amersfoort meer, dus 25 minuten wachten op de volgende trein. In de wachtruimte een moeder met 4 kinderen uit Groningen gesproken wier treinrit helemaal was komen te vervallen, en nu een uur extra moesten wachten. Kortom, de NS moet zich schamen. Vorig jaar hebben ze veel medewerkers de mogelijkheid geboden met een grote som geld te vertrekken. Er zullen ongetwijfeld meer factoren meespelen, maar zorg dat de NS op korte termijn weer op het juiste spoor zit.

Tonnie Karrenbeld,

Meppel