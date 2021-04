’Tipte Jorritsma Rutte?’

Maar we misten één persoon die haar mond stijf dichthield tijdens het debat. En dat was mede-verkenner Jorritsma . Die bleef continu buiten spel. Op enig moment sprak Rutte over een telefoontje dat hij die ochtend had ontvangen waarin de beller hem had geattendeerd op de opmerkingen over Omtzigt. Hij deelde ook mede dat hij per se de naam van die persoon voor zichzelf hield en hier geen mededeling over zou doen. Velen zullen ervan overtuigd zijn dat deze beller Jorritsma was en dat het geheim moest blijven om haar naam niet te openbaren.

Immers Jorritsma is lid van de Eerste Kamer en zou daar mogelijk ook worden gedwongen om op te stappen, hetgeen een klap zou zijn voor de VVD en een meerderheidskabinet met de VVD als grootste partij (de meeste macht) ernstig zou bedreigen.

F. Heeffer, Uden