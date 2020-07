’Rutte verliest van Brusselse bureaucraten’

Ruttes stugge houding heeft geleid tot een korting van €1,92 miljard, en meer opbrengsten uit importtarieven gaan naar de Nederlandse schatkist. Een noodrem om misbruik uit het coronafonds te voorkomen is er ook. Op het eerste gezicht een mooi resultaat. Maar schijn bedriegt.

De vraag is maar of de kosten niet hoger zijn dan de onderhandelde baten. Zo is de reputatie van ons land in diplomatieke kringen beschadigd. Minder subsidies kunnen hierdoor worden toebedeeld aan ons. Daarnaast kunnen ook andere zaken die in ons belang zijn minder relevant worden in Brussel. Overstijgen de kosten de baten?

Hier presenteert zich het Europese dilemma: als men kiest voor een stuggere houding, treedt statusverlies op en zal Nederland minder kunnen profiteren van Europese subsidies.

Als men echter kiest voor een internationalere koers, zal dat resulteren in hogere lidmaatschapskosten en soevereiniteitsverlies.

Het Brusselse circus continueert en prevaleert, terwijl de Nederlandse economie vertraagt en verliest.

Ozair Hamid,

16 jaar, 6 VWO