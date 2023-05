’Aanschaffen tanks strikt noodzakelijk’

Het waterrijke Nederland met zijn vele dijken en waterwerken zou, volgens hem, zeer kwetsbaar zijn bij een vijandelijke aanval met ’een handjevol projectielen’. Ons land zou dan onder water gezet kunnen worden, waardoor het onbruikbaar is voor de inzet van tanks. Enig historisch besef leert, dat het doorsteken van dijken als tactisch wapen meermaals een optie is geweest ( Tachtigjarige oorlog (1572-1648), Tweede Wereldoorlog), maar dan met het water als bondgenoot in de strijd. Een vijand heeft geen baat bij het gedeeltelijk onder water zetten van ons land.

Neen, het aanschaffen van moderne tanks is zeker niet lachwekkend, maar strikt noodzakelijk. Ik vind dat de uitdrukking van de oude Romeinen ’als je vrede wilt, bereid je dan voor op een oorlog’ nog steeds geldend is. Hiermee wordt aangegeven dat een niet op een oorlog voorbereid land een gewillige prooi is. Denk maar aan de onverzadigbare expansiedrift van Rusland.

Dr. A. Kessen, Hulst