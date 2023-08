’Timmermans te theatraal voor Den Haag’

Honderd dagen vóór de verkiezingen wordt duidelijk dat Frans Timmermans de enige kandidaat zal zijn om de PvdA/GL-kar te trekken, weet P. v. Woerkom.

Hij heeft inmiddels laten weten graag premier van Nederland te worden. Ontegenzeggelijk neemt hij veel ervaring mee, is welbespraakt en ambitieus maar hij valt ook op door zijn koppigheid en is snel gekwetst. Eigenschappen die een echte leider zou kunnen missen. Een grote misser was natuurlijk zijn theatrale optreden bij de VN na de MH-17-ramp. Het is de vraag of Nederland zit te wachten op een weliswaar intelligente premier maar wiens karaktereigenschappen een minder positieve invloed kunnen uitoefenen op dit ambt.

P. v. Woerkom, Den Haag