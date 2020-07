’Menselijke paspoortcontroles blijven hoognodig’

'Naar aanleiding van het artikel dat paspoortcontrole op Schiphol gaat verdwijnen, wil ik graag opmerken dat luchthaven Schiphol tot nu toe nooit in staat is geweest om de automatische pascontrolepoortjes deugdelijk te laten werken. Ze zijn vaker buiten werking dan in bedrijf. Neem een voorbeeld aan bijvoorbeeld Finland of Duitsland waar perfect werkend materiaal staat. Zelfs jonge kinderen kunnen op Helsinki Airport door de poortjes omdat de camera zich naar beneden beweegt.

Maar goed, houd alstublieft vast aan menselijke paspoortcontroles met name op transferhub Schiphol. In mijn vroegere werk moest ik mensensmokkel in kaart brengen en het komt zeer veel voor dat mensen zich als ’impostor’ voordoen. In de transitruimte van een grote luchthaven krijgt de persoon een boarding pass van een andere passagier, loopt vervolgens met een vals reisdocument het vliegtuig in (men controleert per slot van rekening bij de ’slurf’ op naam, niet op foto want een boarding pass kent geen foto) en vervolgens zit een terrorist, crimineel of ander op malafide papieren reizende persoon in het vliegtuig.

Door te scannen op reisgedrag zoals luitenant-generaal Hans Leijtens stelt, ga je dit soort levensgrote gevaren niet uitbannen. Om documenten op echtheid te controleren en de persoon die daarmee reist goed in beeld te kunnen brengen, blijven menselijke paspoortcontroles hoognodig. Alle neuzen staan dezelfde kant op, dat kan zijn. Maar laten we kiezen voor veiligheid.

Dirk-Jan van Beek, Vancouver