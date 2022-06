’Voorrang voor statushouders is onacceptabel’

Minister Hugo de Jonge vindt dan ook geen enkele bijval voor zijn plan in een paginagroot interview met De Telegraaf waarin gemeenten oplegt hoeveel statushouders ze aan een woning moeten helpen. Maikel2008 schrijft: ”14.000 statushouders wachten op een huis. Meneer de Jonge: heeft u wel eens gekeken naar hoeveel jongeren wachten op een huis? Haal die plaat voor uw hoofd weg.” Met alleen maar de verzuchting van De Jonge dat hij snapt ’dit onrechtvaardig voelt voor iemand die al heel lang op een wachtlijst staat’ wint hij de harten van de lezers niet.

Ussie is bijzonder stellig: „Er moet direct gestopt worden met huizen te verstrekken aan deze groepen. Aanzuigende werking heeft het verstrekken van alles gratis. Als je tig landen doorkruist ben je mijns inziens geen vluchteling, maar een economische migrant. Het moet eens afgelopen zijn met deze flauwekul.”

Onleefbaar

Dat vindt Llampie ook, want „het is niet alleen de woningkrapte. Het is alles. Van gezondheidszorg, wachtlijsten, thuiszorg, tekort huisartsen,de files, kinderopvang, de drukte overal, de enorme kosten die moeten worden opgebracht. We gaan naar 20 miljoen inwoners. Ik denk dat dit land (financieel en qua ruimte) onleefbaar gaat worden. We moeten teveel inleveren. De onvrede en agressie die nu al leeft onder de mensen zal steeds erger worden zo.”

Dat laatste vrezen meer mensen: er dreigt een tweedeling te ontstaan. „En dan verbaasd zijn dat er steeds meer Nederlanders uit Nederland vertrekken. Voor mij begrijpelijk want als Nederlander moet je tegenwoordig overal achteraan sluiten”, meent L_Verduijn. Beljas74 voegt daaraan toe: „Dit beleid is catastrofaal voor het draagvlak om hier in NL nog asielzoekers op te vangen. Zorg er dan in ieder geval voor dat je de toestroom bij de grens stopt. Zo is het dweilen met de kraan open en krijg je nooit de achterstanden weggewerkt.”

Inflatie

De situatie van veel statushouders mag dan schrijnend zijn, de situatie van veel werkende Nederlanders is die kennelijk ook. Prykmans beschrijft zijn eigen omstandigheden: „Ik sta als belastingbetalende Nederlander zeven jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning binnen mijn gemeente en geen vooruitzicht dat het snel zal komen. Ik werk fulltime als taxichauffeur met een laag salaris dat volledig gebruikt wordt voor vaste lasten. Nu - wegens gierende inflatie - moet ik aankloppen bij de gemeente Alphen a/d Rijn voor een voedselbankpakket. Mijn aanvraag is afgewezen - door een daar werkende statushouder - omdat ik een werkende burger ben! Met andere woorden: ik word gepasseerd op de woningmarkt door een statushouder met voorrang en als ik tijdelijk hulp vraag voor de boodschappen word ik afgewezen door een voor gemeente werkende statushouder!”

En J_msmit constateert somber: „Wij betalen zoetjesaan €800 per maand aan energie en die statushouders krijgen een woning met zonnepanelen en warmtepomp.”

Dat statushouders in ieder geval geen voorrang moeten krijgen is een breed gedragen opinie. Jos 55 schrijft: „Onbegrijpelijk en onacceptabel dat de statushouders voorrang krijgen bij de toewijzing van de woningen. Men moet eerst eens beginnen om het probleem aan de voordeur aan te pakken en de instroom beperken. En de mensen die geen recht hebben op een verblijf versneld uitzetten. Helaas hebben geen regering om daadkrachtig op te treden en wordt alles maar op zijn beloop te laten.”

Stemmen

Dat is een kwestie van goed stemmen, meent Harryzonneveldt: „Ieder mens heeft dezelfde rechten en plichten, ook in Nederland. Statushouders hebben niet meer recht op een woning dan de autochtonen, dus gewoon achteraan aansluiten. Onze wereldvreemde overheid snapt dit niet of wil dit niet snappen. Volgende keer beter opletten met stemmen; niet iedere politieke partij doet wat de autochtoon wil.” Dat ziet Robbert_jt ook: „Ik heb vrijwel álle reacties op De Kwestie gelezen, maar alles draait om het stemgedrag van de Nederlander eens in de vier jaar. Als er gestemd wordt is iedereen de ellende van De Kwestie kennelijk al weer vergeten.”

En wat doen we tot aan de volgende verkiezingen? Kruim heeft een voorstel: „Geachte mijnheer De Jong. Als u en allen die voorstander zijn van het verlenen van voorrang aan de statushouders en het opengrenzenbeleid nu eens zelf plaats maken voor de statushouders? Dan is het probleem in een keer opgelost! U verlaat allen uit barmhartigheid uw woning en trekt tijdelijk in bij uw vrindjes of u bivakkeert tijdelijk in uw SUV of in uw vakantiewoning. U geeft dan het goede voorbeeld en staat ook zelf ook een keer met ’de voeten in de klei’. Nou, mooier kan toch niet? Ik denk zo maar dat het opengrenzenbeleid dan wel heel plotseling op losse schroeven komt te staan, denkt u ook niet?”