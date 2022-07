Premium Het beste van De Telegraaf

Het zou Neelie Kroes sieren als ze zelf nu net zo transparant is als dat ze eiste van bedrijven

Voormalig eurocommissaris Neelie Kroes moet de Europese Commissie (EC) duidelijkheid gaan verschaffen over haar ‘verboden lobbywerk’ voor taxidienst Uber. Uit gelekte documenten zou blijken dat de VVD’er in 2015 partijgenoten in het kabinet – oa. Mark Rutte en Henk Kamp – zou hebben benaderd ten gunste van de Amerikaanse dienstverlener.