Pleziervaart moet ook duurzamer

Afgelopen zomer was ik op vakantie in Friesland op een camping aan het water. De hele dag voeren er boten voorbij met stinkende dieselmotoren of buitenboordmotoren met grote rookwolken uit de uitlaat. Als we eens een uitstapje wilden maken stonden we uren te wachten voor bruggen omdat er pleziervaartuigen door moesten, waarvan de schippers te beroerd waren hun mast naar beneden te halen. Ook het beroepsverkeer stond natuurlijk te wachten. Wat een economische schade. Verder is het nog steeds niet verplicht een sceptictank aan boord te hebben en wordt de ontlasting, douchewater, enz. direct op het water geloosd.

Hans de Jong