Uitslag stelling: ’Weigeraar hoort achteraan’

Minister De Jonge heeft aangekondigd mensen van 60 tot 64 jaar die het AstraZeneca-vaccin hebben geweigerd een tweede kans te geven door ze een ander vaccin aan te bieden. Zij kunnen binnenkort al een afspraak maken voor een prik met Pfizer of Moderna.

De meeste respondenten begrijpen heel goed dat deze groep liever niet met AstraZena ingeënt wilde worden. „Ik geef ze groot gelijk. Het is jouw lichaam, dus als dit vaccin niet goed voelt om wat voor een reden dan ook, niet doen!” De Astra-weigeraars mogen daarom best een ander vaccin krijgen, maar, dan moeten ze wel achteraan sluiten, vindt meer dan de helft. „Achteraan in de rij aansluiten, totdat de jongeren ook zijn gevaccineerd”, reageert een deelnemer. Iemand anders is stelliger: „Weigeren? Dan achteraan sluiten en in eerste instantie inenten met de keuze die bij jouw leeftijd of eventuele aandoening hoort. Zijn er voldoende andere vaccins over? Dan is het geen probleem om te switchen.” Een medestander noemt de tweede kans ’een fout signaal’ en vertelt: „Ik zit nog te wachten op mijn tweede AstraZeneca-prik en al die mensen die eerst niet wilden gaan nu voor, dit gaat ten koste van andere mensen.”

Van de deelnemers denkt 42 procent hier anders over. „Goed dat ze nu een ander vaccin krijgen. Een te grote groep werd afgescheept met de minste risicodekking en de meeste risico’s na vaccineren”, klinkt het. En een andere voorstander meent: „In dit specifieke geval vind ik dat deze mensen een tweede kans moeten krijgen. Er was te veel rumoer en te weinig zekerheid over dit vaccin.” Volgens 58 procent heeft de regering door de ’prikstop’ onnodig paniek gezaaid rond het AstraZeneca-vaccin. De ’weigeraars’ mogen nu niet de dupe zijn van gebrekkige communicatie vanuit de overheid, vinden velen. „Het is mede dankzij de steeds wisselende berichten over dit vaccin dat mensen weigeren.” En: „De onzekerheid over bijwerkingen is niet weggenomen door de overheid. Er waren zelfs huisartsen die AZ niet wilden zetten bij hun patiënten. Dat schept toch weinig vertrouwen.”

Van de 28 procent van de deelnemers die met het AstraZeneca-vaccin zijn gevaccineerd, had 13 procent toch liever een ander vaccin gehad. Juist voor deze groep is het oneerlijk, vinden velen. Iemand deelt zijn ervaring: „AstraZeneca weigeren wordt nu beloond. Ik had ook veel liever gewacht op een Pfizer prik, naar het was AZ of niets. Bovendien zei men dat er 12 weken tussen eerste en tweede prik moest zitten voor beste resultaat. Nu is dat ineens korter. Dan ben je met weigeren bijna net zo snel klaar met Pfizer waar maar vijf weken tussen de eerste en tweede prik zit. Ik voel me beduveld.”

Het Pfizer-vaccin blijft de favoriet onder de respondenten. Meer dan de helft geeft aan het liefst met dit vaccin ingeënt te willen worden, 23 procent heeft geen voorkeur voor een bepaald vaccin en 10 procent wil helemaal geen vaccin. „Alle vaccins zijn nog experimenteel en kunnen nu al gevaarlijke bijwerkingen hebben, laat staan in de toekomst!”, aldus een twijfelaar.