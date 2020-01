Utrecht heeft een plan gelanceerd voor een goeddeels autovrije wijk. In die wijk moeten tienduizend huizen verrijzen, die ook in eigen energie voorzien. Tussen zeventien kolossale bouwblokken komt veel groen en voor wie toch de weg op wil zijn er straks deelauto’s in ’mobiliteitshubs’. De verantwoordelijk GroenLinks-wethouder spreekt jubelend van ’de stadswijk van de 21e eeuw’.