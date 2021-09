Naar binnen bij de supermarkt? Eerst even op de weegschaal

Premium Binnenland

Islamitische gemeenschap na fataal ongeluk Spanje: ’We zijn er kapot van’

Vanuit de Islamitische gemeenschap in Tilburg is met ontzetting gereageerd op de dood van Bilal, Ilias en Adi. De drie stads- en geloofsgenoten kwamen donderdag om het leven bij een heftig auto-ongeluk in Spanje. ,,We zijn er kapot van.”