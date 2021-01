’Waardering voor Asscher’

Hij geeft tenminste het goede voorbeeld omtrent de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Hij geeft - terecht - zijn lijsttrekkerspositie op en stelt zich niet meer beschikbaar voor de verkiezingen. Het was niet mijn politieke vriend en zal het nooit worden, maar hij toont wel begrip en moed. Chapeau. Ik had nooit gedacht dat over een PvdA-politicus te kunnen zeggen, maar bij deze. Overigens in schrille tegenstelling tot Dhr. Rutte! Die maakt zich er weer vanaf met een slijmerige opmerking: "Ik had geen directe binding met het dossier" en stelt zich gewoon verkiesbaar als lijsttrekker. Meneer Rutte even een reminder: Als premier bent u wel verantwoordelijk voor alles wat onder uw bewind gebeurt en gebeurd is. Net als een militaire commandant verantwoordelijk is voor de daden van zijn ondergeschikten! Ibedreven!

A.C.M. Fraanje, kolonel b.d., Sint-Willebrord