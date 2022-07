’Rem op pensioenindexatie’

P.v.d. Kolk vindt het een groot onrecht dat het pensioenfonds voor de detailhandel geen enkele verhoging toepast per 1 juli. De dekkingsgraad is maar liefst 118,3%. Ik snap werkelijk niet dat niemand hiertegen in opstand komt. Het enige wat dit pensioenfonds ’aan de grote klok hangt’, is de triomfantelijke mededeling dat zij per 1 januari van dit jaar de pensioenen hebben verhoogd met maar liefst 0,1%. Een grote schande!