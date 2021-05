’Richtingaanwijzer op fiets nodig’

Eén van de dingen die fietsers vaak niet goed doen is richting aangeven. Het is soms moeilijk vooral voor ouderen om bij een soms ingewikkeld en druk kruispunt met één hand te moeten sturen omdat je de bocht om moet. Een oplossing kan zijn dat er op de fietsen een richtingaanwijzer gemonteerd gaat worden. Vooral op e-bikes is dit vrij simpel te realiseren omdat er altijd stroom aanwezig is. Waarom zijn de fietsfabrikanten hier niet op ingegaan? De afgelopen jaren heb ik diverse van deze fabrieken hierover aangeschreven maar tot mijn verbazing hebben ze allerlei argumenten om het níét te doen. Zo zou het wettelijk niet zijn toegestaan, te veel kosten, slecht zichtbaar zijn of mensen gebruiken het toch niet. Niet te geloven dat fabrikanten dit niet willen. Toen op de bromfietsen de eerste richtingwijzers kwamen was dat ook wat vreemd, maar nu is het niet meer weg te denken.

Ton Hoogenboom,

Kudelstaart