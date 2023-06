’Streng toezicht op demonstranten terecht’

Misschien is het in dit kader toch goed om nu eens goed af te stemmen wat vreedzaam demonstreren is. Want ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat daarover een groot verschil van mening bestaat. Amnesty vindt vermoedelijk dat er sprake is van ’vreedzaam demonstreren’, maar blijkbaar mag de wet wel worden overtreden, zoals de laatste keren in Den Haag. Naar mijn idee treedt de politie daar echter terecht op en moet Amnesty Internationale hun eenzijdige kijk op het verloop van demonstraties bijstellen.

Jan Pronk, Beverwijk