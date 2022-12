’Snelheid op N-wegen verlagen’

Provinciale en N-wegen worden vaak dodenwegen genoemd. Deze wegen zijn mooi om te berijden en een verademing ten opzichte van snelwegen, de problemen zijn in mijn ogen de toegestane snelheid alsook het ontbreken van snelheidscontroles.

Op deze wegen is vaak 100 km/uur de standaard. Vrachtwagens rijden daar meest 85-90 km/uur. Breng de snelheid terug naar maximaal 90 km/uur voor het overige verkeer, dat levert in de praktijk nauwelijks vertraging op en dan in combinatie met algehele inhaalverboden en flitspalen voor controles. In veel landen is op een dergelijke weg 90 km/uur van toepassing.

In het noorden van ons land, boven Zwolle, wordt trouwens bijna nergens gecondoleerd zodat ook op snelwegen overdag 130 km/uur eerder regel is dan uitzondering ten koste van het milieu.

Zelf rij ik veel op N-wegen en zie onverantwoorde inhaalmanoeuvres door juist het geringe verschil in snelheid tussen vracht- en personenvervoer. Ik zou ook graag zien dat bedrijfsbussen maximaal 90 km/uur zouden mogen want zij veroorzaken vaak gevaarlijke situaties. Ik denk dat het een betere doorstroming en zeker ook minder (dodelijke) ongevallen geeft.

J. Koopman