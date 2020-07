Brief 1: ’Garnalen pellen in Marokko goedkoper’

Met verwondering lees ik dat de garnalenvissers hun vangst, door de corona, niet gepeld krijgen in Marokko. Waarom mijn verwondering?

Een bericht van AH in 2016, AH laat Hollandse garnalen machinaal pellen in Nederland. 2018, bij PLUS, Alleen in Nederland gepelde garnalen met MSC keurmerk. 16 januari 2016 meldt het NOS journaal nog, retourtje Marokko voor Hollandse garnalen verdwijnt omdat het machinaal pellen de kwaliteit en versheid garandeert.

Zijn de garnalenpelmachines in Nederland allemaal defect geraakt of was het handmatig pellen uiteindelijk in Marokko toch goedkoper voor de garnalen leverancier? Ik vermoed dat het handmatig pellen en het vervoeren naar en van Marokko, met alle nadelige effecten voor het milieu, toch uiteindelijk meer winst oplevert voor de handel in garnalen.

Cor Haagsman, Zandvoort

