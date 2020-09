Brief 3 ’Huizenbezitters kop van jut’

Dat is inderdaad wenselijk, maar de denkfout is dat men als vanzelfsprekend veronderstelt dat huizenbezitters daarom flink kunnen worden aangeslagen. De ozb wordt in één klap structureel met 20 procent verhoogd. Toe maar! Dat komt bovenop: de hoge lasten die mensen met een eigen huis sowieso al moeten dragen om in Amsterdam te kunnen wonen en de erfpachtcanon. Daarnaast heb je natuurlijk nog de eigenwoningbelasting, een deel van de stijgende WOZ-waarde wordt ieder jaar opgeteld bij het inkomen waarover inkomstenbelasting wordt geheven.

De woonlasten zijn gekoppeld aan de waarde van de stenen waar je in woont. En de op basis van de huizenprijzen berekende woonlasten houden geen gelijke trend met de inkomens die worden verdiend.

Jan Schrijver

