’DKBD zwaar onder druk’

Steeds meer personen moeten beveiligd worden. Als laatste in een inmiddels lange rij is daar nu ook premier Rutte bij gekomen. Ook voor hem is er nu een ernstige dreiging uit de hoek van de zware criminaliteit. Dat bevreemdt me enerzijds toch wel. Want als je de media een beetje bijhoudt dan moet zowat iedereen die zich tot de ’penose’ wil rekenen vastzitten. Steeds meer criminele bendes moeten zich voor de rechter verantwoorden en verdwijnen voor lange tijd in de gevangenis en uit de samenleving. En dan nóg kampt de DKDB met een zwaar personeelstekort. Kun je nagaan hoe verrot onze maatschappij ervoor staat.

Jan Muijs, Tilburg