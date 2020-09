Uitslag stelling: ’Reisadvies moet regionaal’

Veel respondenten begrijpen niet waarom Buitenlandse Zaken heeft besloten om alle Griekse eilanden op een grote ‘oranje hoop’ te gooien terwijl voor andere vakantielanden de regionale aanpak wordt aangehouden. „Waarom wordt het voor Frankrijk wel per deelgebied bekeken en voor Griekenland niet”, luidt een reactie. Menig deelnemer vertoeft momenteel in één van deze zonnige oorden en voelt zich er allesbehalve onveilig: „We zitten nu op Samos, geen enkele besmetting op het eiland en coronamaatregelen worden hier strikt nageleefd. Het is hier vele malen veiliger dan in Nederland.”

Daarbij is het onterecht dat nu alle Griekse eilanden opdraaien voor het gedrag van jongeren in feestoorden als Chersonissos. „Belachelijk dat door feestende jongeren op Kreta alle eilanden over één kam worden geschoren. Sommige eilanden liggen honderden kilometers uit elkaar.” Iemand voegt toe: „Wanneer dringt het door dat reizen niet gevaarlijk is, maar je niet aan de regels houden wel, waar je ook bent. Er zijn talloze eilanden waar nagenoeg geen besmettingen zijn en die nu de dupe worden van dit besluit.” Ook klaagt men over het gebrek aan uniform beleid in Europa. „Het is niet uit te leggen dat iemand uit België of Duitsland wel naar een bepaald gebied mag reizen, terwijl dit voor een Nederlander wordt afgeraden.”

Volgens iets minder dan de helft is het juist heel verstandig om het reisadvies voor alle Griekse eilanden aan te scherpen. „Er zijn veel tussenlandingen tijdens de vluchten naar de eilanden. De vlucht van het ene eiland met weinig besmettingen landt ook op het ander eiland waar corona hoogtij viert. Goed om alles ’code oranje’ te geven.” Kijk naar de cijfers van het RIVM die laten toch echt zien dat het aantal mensen dat besmet is geraakt tijdens hun vakantie op één van de Griekse eilanden flink is gestegen, voeren velen aan. Deze groep geeft af op vakantiegangers en ziet het liefst dat al het luchtverkeer naar de ’oranje’ en ’rode’ landen per direct wordt gestaakt. „Het aantal besmettingen is na de vakanties opgelopen. Men heeft lak aan de regels en houdt geen rekening met de medemens. Laten we ons even inhouden, dan kunnen we volgend jaar weer los”, zegt iemand hierover.

Tegenstanders van het negatieve reisadvies zien het anders: „Logisch dat mensen op vakantie gaan. In Nederland rijzen de prijzen de pan uit en op een mooie dag is het hier op het strand een mierenhoop”. Bovendien kan de reissector wel wat steun gebruiken, menen deze stemmers. Nu na vakantieoorden in Spanje, Portugal en Frankrijk ook Griekenland deels ‘oranje’ is lijkt de hoop om dit najaar een inhaalslag te maken bij reisorganisaties vervlogen. Deelnemers zien verplicht testen als een goede manier om de branche weer enigszins op gang te krijgen, want „als er genoeg capaciteit is om alle reizigers op luchthavens voor en na de vlucht te testen kunnen mensen blijven reizen”, denkt men. „Test en quarantaine bij thuiskomst, maar dit werkt alleen als er een wettelijk kader komt om dit te verplichten.”