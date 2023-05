’De Jonge is een fantast’

We zagen kort achter elkaar Rutte en De Jonge op tv. Rutte kreeg de kans om bij Vandaag Inside in hoog tempo bijna het gehele programma vol te praten. „Net een grammofoon”, zei Joling terecht. Steeds dezelfde argumenten.

Dit keer zat De Jonge bij Op1. De man van de mondkapjes, de avondklok, maar ook van de 900.000 huizen die hij wel even zou gaan bouwen. Daar komt niets van terecht. Smoesjes genoeg; de hoge rente is nu de zondebok. Maar zo zoetjes aan blijkt dat Hugo de Jonge geen optimist is, maar een fantast. Een man met heel veel babbels, maar daar houdt zijn competentie wel mee op.

Bert Osendarp, Irechek