’Lichten aan op snelweg veiliger’

Sinds 2013 is de verlichting op snelwegen 's-nachts uitgeschakeld. Om beschermde dieren de ruimte te kunnen geven. Dat daarmee de verkeersveiligheid daalde en er meer ongelukken door gebeurden werd op de koop toe genomen.

Tot nu toe is er nooit een onderzoek geweest naar de toename van (zware) verkeersongevallen in relatie tot het welzijn van beschermde diersoorten zoals de pad en de vleermuis. Deze diersoorten zijn in elk geval niet uitgestorven toen de verlichting wél altijd aan was.

Minister Van Nieuwenhuizen wil nu op 500 kilometers snelweg de verlichting weer inschakelen. Eindelijk. Dat zal het nachtelijke turen in de donkerte en dus de verkeersveiligheid en daarmee mensenlevens zeer ten goede komen. En als dat dan ten koste moet gaan van een vleermuis of pad, het zij zo!

Jan Muijs, Tilburg