Brief 1 ’Avondklok met oud en nieuw’

Meer ’blauw op straat’ met oud en nieuw om rellen te voorkomen, zou een uitkomst zijn denkt J.A. Bossink, maar een avondklok instellen is ook goed.

Politie en openbaar ministerie zijn voorbereid op ’alle scenario’s’ tijdens de jaarwisseling, heeft hoofdofficier Guus Schram van het Functioneel Parket gezegd. Maar er is nu al nauwelijks controle overdag, terwijl het wel elke dag raak is in heel Nederland met enorme knallen en lichtflitsen ondanks een vuurwerkverbod. Met een avondklok tijdens de jaarwisseling maak je iedereen duidelijk dat men zich niet op straat mag begeven en is handhaven door agenten gemakkelijker. Was er het gehele jaar meer aandacht aan geschonken en handelend opgetreden, dan had men nu niet met zo’n maatregel moeten komen.

J.A. Bossink

