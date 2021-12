’Geef personeel een vast contract’

Veel werkkrachten hebben hun heil gezocht bij uitzendbureaus, nadat zij in het verleden geen vast contract konden krijgen in het onderwijs. Nu kunnen de scholen beroep op hen doen, maar dat is een dure aangelegenheid.

Maar niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorg doet zich dit verschijnsel voor. Er wordt momenteel geadverteerd door uitzendbureaus, die duizenden werkkrachten aanbieden. Dat is toch niet te begrijpen!

Joke van Leeuwen, Amersfoort