’Taliban grijpt straks weer de macht’

Buitenland

Turkse luchtmacht valt Koerdische troepen aan in Syrië

De Turkse luchtmacht heeft zaterdagavond luchtaanvallen uitgevoerd op een gebied in het noorden van Syrië dat in handen is van Koerdische milities, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het zou gaan om de eerste Turkse bombardementen in ongeveer zeventien maanden.