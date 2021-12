Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Weinig interesse voor gruwelverhalen over moderne slavernij in Afrika

Eddy Terstall

Slavernij bestaat in 2021 nog altijd. Her en der duikt ze nog weleens op in de media, maar veel te sporadisch als je dat afmeet tegen de ernst van dat schokkende feit.