Brief 3 ’IMF slechte raadgever’

Daardoor gaan eigenaren veel belasting betalen over de overwaarde van hun huis. Dit zou als effect hebben dat de woningprijzen zullen dalen. Als het IMF zich nu eens sterk had gemaakt in het afraden van het opkopen van al die miljarden schulden door de Europese Centrale bank, dan was de rente niet zo belachelijk laag geweest. Hierdoor is geld ( hypotheek) lenen bijna gratis geworden en is het logisch dat mensen meer willen betalen voor een woning. Nu wordt de huiseigenaar opgezadeld met het oplossen van een probleem, waaraan hij geen schuld heeft.

A.J. van Dam, Creil

