Column Marianne Zwagerman Er zit geen boer aan tafel bij de oude VVD-ijzervreter Remkes

Johan Remkes dacht vandaag even lekker een robbertje te vechten met de boeren. De oude VVD-ijzervreter lust ze rauw; beetje powerplayen tussen de rookpauzes door en dan tijdens de lunch met een wijntje erbij de neuzen de goede kant op bulderen. Zo bouwde hij vorig jaar een kabinet van partijleiders die elkaar kotsbeu zijn en ramde hij er in Limburg een nieuw provinciebestuur door, nadat het vorige vechtend en frauderend over straat rolde. Dat boerenvarkentje zou hij ook wel even wassen op een achternamiddag in augustus. Geen probleem.