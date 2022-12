’Help thuiswonende ouderen’

Ruim 30.000 ouderen staan op de wachtlijst voor een plaats in een verpleegtehuis. Hoe kun je deze mensen begeleiden? De overheid, zorginstellingen en woningstichtingen moeten hun krachten bundelen. Ouderen behoren zich in hun huis veilig en prettig te voelen in een buurt, waar zij zich thuisvoelen. Zij willen zelfredzaam blijven en zijn op zoek naar zingeving en verbinding. Belangrijk is, dat gezondheidsproblemen op tijd worden gesignaleerd. Laten we extra aandacht schenken aan eenzame oudere mensen om ons heen, die nog steeds in hun eigen huis wonen. Dit is mijn kerstwens.

E.L.Dobber, Lelystad