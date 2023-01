’Consumenten uitgemolken’

Welk product ook, alles wordt duurder. Niet met centen maar zo met twintig of dertig cent erbij. Dat geldt voor zo’n beetje alle producten. En gelooft u dat de champions die vandaag 29 cent duurder waren ooit weer 29 cent goedkoper worden? Of dat de yoghurt weer tientallen centen goedkoper wordt? Of dat in de horeca de koffie weer goedkoper wordt? De consument wordt door iedereen met de overheid voorop weer voluit uitgemolken. Normen en waarden zijn hier ver te zoeken.

B. van Dam