Rap zonder respect

Men weet heel goed dat kinderen dit stoer vinden en overnemen. Positief voorbeeldgedrag is oninteressant. Sterker nog, dat verkoopt niet goed en alles draait in deze wereld immers om geld. Ik begrijp werkelijk niet dat deze rappers en degenen die om hen heen hangen het altijd over respect hebben.

Kees Rakers, Hoofddorp