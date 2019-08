Uitslag Stelling: ’Wíj betalen, anderen ook’

Het zijn vooral buitenlandse automobilisten en arbeidsmigranten die geen geld in de parkeermeter blijken te gooien. Dit kost gemeenten jaarlijks tonnen aan niet te innen boetes. Als het aan de respondenten ligt, mogen alle gemeenten van Nederland de wielklem weer van stal halen. „Dan ontspringen deze overtreders de dans niet meer. Het is natuurlijk van de zotte dat parkeerboetes alleen bij inwoners van Nederland geïnd kunnen worden.”

Vrijwel alle respondenten vinden dat ontwijken van de parkeerbelasting niet alleen moet worden aangepakt vanwege de inkomsten maar ook omdat het rechtsongelijkheid met zich meebrengt. Gelijke monniken gelijke kappen, klinkt het veelvuldig in de reacties.

Een stellingdeelnemer schrijft verbolgen: „Het is ook nog eens extra oneerlijk dat veel buitenlanders, vooral Oost-Europeanen, hier werken en onofficieel wonen en daardoor ook geen wegenbelasting hoeven te betalen.”

Het innen van boetes bij voertuigen met buitenlands kenteken is lastig omdat landen als Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië de benodigde gegevens van overtreders niet aan Nederland verstrekken. Sinds kort doet ook Duitsland moeilijk vanwege strengere privacyregels. Belachelijk, vinden de respondenten. „Bizar, die privacyregels. Je wordt overal gefilmd, je krijgt de hele dag te maken met cookies etc. En dit mag dan niet?”, foetert er een. Een ander: „En gekke Henkie Nederland wisselt natuurlijk wel alle persoonsgegevens uit!”

De meerderheid vindt dat hier in Europees verband overleg over gevoerd moet worden. Iemand licht toe: „Dit probleem moet Europees geregeld worden. Als ik in een vreemde stad in het buitenland een wielklem zou aantreffen na het parkeren van mijn auto, zou ik zelfs dat land nooit meer bezoeken.” Anderen zeggen: „Eén Europa? Dan ook gegevens uitwisselen.”

De voorstanders zijn het erover eens dat een wielklem de meest vervelende manier van bestraffen is, maar wel de meest effectieve. Bonnen worden niet betaald. „Een wielklemprocedure kost veel tijd en heeft daardoor veel impact op de bestuurder. Uiteindelijk is het ook duurder dan een bon. Men kijkt de volgende keer wel beter uit”, verklaart iemand.

Velen benadrukken wel dat ’het gele gevaar’ alleen gebruikt moet worden bij overtreders van wie je zeker weet dat je je geld niet krijgt. „Voertuigen met een Nederlands kenteken zijn makkelijk te traceren en daardoor is het innen van de boete bijna honderd procent zeker.”

Een minderheid (11%) is tegen de wielklem. „Disproportioneel. Te veel ellende voor een kleine overtreding”, vindt een tegenstander. „De parkeertarieven zijn zeker in Amsterdam ook disproportioneel. Bovendien is het zeker voor buitenlanders niet altijd helder waar wel en waar niet geparkeerd mag worden. En je kunt een keer te laat terug zijn.” Een andere respondent die de wielklem onnodig vindt, schrijft: „Breng het parkeertarief terug tot een betaalbaar niveau. Nu is het krankzinnig duur en parkeerplaatsen verdwijnen als sneeuw voor de zon. De auto is een melkkoe.”