Timmermans is niet ’groen’, hij is de machtige aanjager van ontbossing

Frans Timmermans wordt door PvdA en GL gelanceerd als de ’groene lijsttrekker’ van links. Voor veel kiezers zal zijn huidige baan als Eurocommissaris voor Klimaatzaken voldoende bewijs leveren voor deze titel. Maar Timmermans is niet alleen de man van de Europese Green Deal. Met 16 miljard euro subsidie per jaar voor de biomassa-industrie is hij ook de machtige aanjager van ontbossing en duizenden megatonnen aan extra CO2-uitstoot.