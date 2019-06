’Douchebeurt maximaal 5 minuten’

Water besparen is hard nodig. Daarom zouden we bijvoorbeeld met z’n allen veel korter moeten douchen. Dat bespaart veel kostbaar water, maar ook veel energie. Het schijnt dat we gemiddeld ruim 9 minuten douchen. Zelfs heb ik gelezen dat er mensen zijn die wel meer dan 15 tot 20 minuten onder de douche staan. Dan kom je er toch schrompelig onder vandaan?

Als elke Nederlander voortaan maximaal 5 minuten doucht, bespaart Nederland ieder jaar 120 miljoen kuub water en 450 miljoen kuub aardgas.

Dat het kan heb ik voor mezelf bewezen. Op een aantal campings krijg je 5 á 6 minuten de tijd om te douchen. Daar hou ik minimaal wel 1 of 2 minuten van over. Dat vergt voor mij geen training; ik heb gewoon niet meer tijd nodig. Haar nat, shampoo erin, afspoelen, nogmaals shampoo erin en wassen maar. Daarna afspoelen en de kraan uit. Mensen met lang haar zullen wel een paar minuten langer nodig hebben, denk ik.

Nu schijnt er discussie te zijn hoe je erachter komt wanneer het tijd is om te stoppen. Dat is toch niet zo moeilijk. Er is vast iemand in de buurt die de tijd voor je in de gaten wilt houden. Het milieu zal u dankbaar zijn. Doe het anders niet voor jezelf maar voor onze kinderen en kleinkinderen.

Aad van der Gulik, Lisse