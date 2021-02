’Geen rem op loon bij florerende bedrijven’

De werkgevers willen geen of beperkte loonstijgingen en zelfs bepaalde cao-voorwaarden schrappen. Voor veel bedrijven in nood is dit absoluut te billijken, maar er zijn natuurlijk ook positieve uitzonderingen zoals supermarkten en online winkels als bol.com. Daarover reppen de werkgevers echter met geen woord.

Als de werknemers in de getroffen branches een stap terug of wat minder vooruit moeten doen snapt iedereen dat. Maar voor de uitstekend florerende bedrijven is dan een flinke stap vooruit op z’n plaats. Het mes snijdt wel aan twee kanten namelijk.

Jan Pronk, Beverwijk.