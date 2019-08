Staat Groot Wassink al klaar met een emmer met sop?

Terwijl Femke Halsema nog iets probeert te maken van haar vakantie, worden haar taken waargenomen door Rutger Groot Wassink. Inderdaad dat krakersvrindje uit Doetinchem. Hij had de ambtsketting nog niet omgehangen of zijn uitgeprocedeerde kameraden van We Are Here sloegen toe. Ze kraakten het bedrijfspand van de Amsterdamse ondernemer Salih Özcan. Toen hij verhaal kwam halen, werd hij zijn eigen pand uitgewerkt met de woorden: ’anders bellen we de politie’.