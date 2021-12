’Pandemie wereldwijd bestrijden’

De Zuid-Afrikaanse omicronvariant van het coronavirus toont dat maar weer eens aan nu deze zich langzaam maar zeker over de wereld verspreidt. Maar de Westerse landen hebben hun eigen zaakjes nog lang niet op orde en zijn niet scheutig met het uitdelen van vaccins aan de zogenaamde ontwikkelingslanden. En daarmee snijden we in ons eigen vlees want de kans op het ontstaan van weer een nieuwe variant wordt zo groter. Demissionair premier Mark Rutte had het in het begin van de coronacrisis over het uitlopen van een marathon. Het lijkt er sterk op dat deze marathon voorlopig nog lang geen einde kent en dat we ons daar op moeten voorbereiden.

Bas Overmars, Amsterdam