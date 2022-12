’Excuses zinloos’

Een volstrekt stupide zaak omdat Suriname niet zit te wachten op deze excuses. Ja, alleen indien er miljarden euro’s worden overgeboekt als herstelbetalingen. Excuses maken voor honderdvijftig jaar geleden afgeschafte slavernij heeft een torenhoge prijs. Pure koehandel van Suriname en andere overzeese gebiedsdelen. Het geeft aan de heersende corruptie van de bestuurders in genoemde gebieden. De miljardensteun vanuit Nederland in de loop der jaren wordt heel gemakkelijk vergeten. Desi Bouterse, voormalig president van Suriname loopt nog steeds vrij rond als drugscrimineel en moordenaar van tientallen Nederlandse journalisten. De president die zijn eigen bevolking financieel heeft leeg gezogen. Niet voor niets wonen in Nederland meer Surinamers dan in het land zelf.

K. Laheye