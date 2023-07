’Onduidelijkheid over plasticverbod’

Met ingang van 1 juli is het aanbieden van plastic verpakkingen verboden. Gebeurt dit wel, dan moeten winkels en andere zaken een toeslag leggen op hun producten. Maar die toeslag hoeven zij vervolgens niet af te dragen. Eh wacht even, het was toch de bedoeling om plastic zo veel mogelijk uit de maatschappij te verbannen? Dus een winkel blijft zijn product in het plastic aanbieden zolang er maar een toeslag wordt berekend die de consument betaalt en vervolgens in de zak van de winkelier verdwijnt. Word ik nou gek of zijn ze dat in Den Daag?

A. Klasen