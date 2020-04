De Kwestie: ’Nu vluchtelingen overnemen? Nee!’

En dus krijgt GroenLinkser Bram van Ojik geen gehoor met zijn beroep op medemenselijkheid. Arie H legt uit waarom hij dat geen fair argument vindt: „Medemenselijkheid is een goede eigenschap, maar dit soort mensen maakt er misbruik van en ontwricht onze samenleving door grote aantallen mensen hier toe te laten. Gevolg: grote druk en tekorten in de gezondheidszorg en op de woningmarkt. Hoe wil deze man (Van Ojik, red.) heel veel mensen hier huisvesten, voeden en verzorgen? Daar hoor je deze man nooit over. We kunnen niet ontkennen dat we een overbevolkt land aan het worden zijn. Alleen struisvogels zien de problemen niet.”

Nu pleit Bram van Ojik voor het opnemen van een kleine groep minderjarigen, maar ook voor dat idee is geen bijval te vinden. Andrehendriks51: „Er zijn al twaalf kinderen naar Luxemburg gebracht. Duitsland krijgt er 50. Frankrijk, Noorwegen en Portugal zijn daar ook voor in de race. De heer van Ojik gaat ook voor 50. Een kwestie van medemenselijkheid, zo legt hij uit. De meer dan 750 kinderen die achterblijven hebben pech. Maar zo gaat het bij GroenLinks nu eenmaal. Fier over het eigen deugen en 50 kinderen redden. Een echte oplossing voor deze problematiek is dat natuurlijk niet. Maar verwacht van GroenLinks geen grotere daden en al helemaal geen oplossingen.”

"Nederland hoeft de wereld niet te redden. En vluchtelingen hebben een eigen verantwoordelijkheid"

Hard werken

MarLou ziet een zeker selectiviteit als het gaat om de medemenselijkheid van de ’linksen’. Die komt namelijk slechts ten goede van de ’anderen’ en niet van het ’eigen volk’: „’Het is een zaak van medemenselijkheid’. En niemand ter linkerzijde wil zien en erkennen dat dit soort situaties steeds weer ontstaan door gebrek hieraan vanuit éigen gelederen? Geen tolerantie, geen bereidheid tot samenwerken, geen bereidheid tot werken aan opbouw van eigen land, geen bereidheid tot acceptatie van andere of géén religieuze overtuigingen. Geen bereidheid tot zélf hard en lang werken om er een welvarend geheel van te maken.”

Kortom, de Telegraafbezoeker is klaar met de ’praatjes van GroenLinks’, zo zegt ook Jjflash: „Ik denk dat Nederland wel klaar is met uw praatjes. Nederland hoeft de wereld niet te redden. En vluchtelingen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Waarom hebben wij die wel, maar zij niet? Daar komt bij: de rek is eruit. Ook bij ons in Nederland. Er sterven mensen, moederziel alleen. Huilend, omdat zij geen afscheid kunnen nemen. Ziekenhuizen liggen vol. Wilt u dat onze stervenden dan maar plaats maken? Ondernemers gaan bij bosjes failliet. Het geld raakt op en jan-en-alleman rammelt aan onze poort en meent recht te hebben op hulp. Die hulp, meneer Van Ojik, brengt het water aan onze lippen. Deze mensen kozen om hun land te verlaten en werpen hun kinderen in de strijd. Kinderen als middel! Ik zou zeggen: nu even niet. Nederland heeft zijn handen vol en onze eigen kinderen hebben geen werk en geen huis. Het zou u sieren eens naar hen om te kijken.”

Gusosso haalt een oud interview aan: „In een interview met de in 2019 overleden journalist Max van Weezel zei deze als niet bepaald politiek rechts bekend staande journalist dat hij een beetje klaar was met links, dat meer oog had voor armen elders op de wereld dan voor een buurman die in de shit zat. En precies zo is het.” Teenentander doet daar nog een schepje bovenop: „Ik zou eerder willen beweren dat het misdadig is al die jonge mannen - die normaal gesproken hun land aan het opbouwen zijn - hier toe te laten.”

"Bram bedoelt het goed, maar hij vergeet dat hij de lasten op onze schouders legt."

Maar is er dan niemand die met Bram meedenkt? Ehm, nee, al doet Bertus06 nog wel een poging tot begrip: „Bram bedoelt het goed, maar hij vergeet dat hij de lasten op onze schouders legt. En dat is mis met Bram.”

Geen ruimte

Met Bente Becker - als VVD-tegenhanger van Van Ojik fervent tegenstander van het hierheen halen van vluchtelingen - is veel minder mis, volgens de reageerders. Partijtje is in ieder geval op haar hand: „Geheel met Becker eens. Wij kunnen heel goed meedenken en trachten te helpen. Maar hierheen halen gaat te ver. GroenLinks - en de overigen van links - moeten echt ophouden met zeuren over het hierheen brengen van immigranten. Er is simpelweg geen ruimte voor nog meer mensen.”

Toch krijgt ook Becker als VVD-ster nog wel een veeg uit de pan. Vaste reageerder Teenentander schilt een politiek appeltje met haar: „Wat de VVD-juffrouw er even vergeet bij te vertellen is dat deze ellende grotendeels is veroorzaakt door de VVD-kneuzen Teeven, VVD-uitkeringstrekker-zonder-tegenprestatie Dijkhoff, Harbers en nu weer Broekers-Knol. Die hebben er een zooitje van gemaakt en slagen er niet eens in ook maar één illegaal het land uit krijgen.”

Dan blijft de vraag: waarom willen we die mensen niet hier? Nou, we zitten vol, zoals als eerder betoogd. En ook: we willen geen gelukszoekers, want dat zijn geen vluchtelingen en zij komen hier de pot leeg eten. Velroylutz legt uit dat het hier nu ook bepaald niet van een leien dakje loopt: „We maken momenteel een zware crisis door. Heel veel levens zijn al uitgedoofd, de economie gaat heel veel schade oplopen en als die niet snel opgestart gaat worden, gaat er heel veel failliet en zullen we geen of weinig horeca hebben en zeer lege winkelstraten. De regering moet nu alle aandacht aan het bestrijden van het coronavirus besteden en niet nog een hele groep mensen naar ons land halen, die lak aan de regels en maatregelen hebben en ook nog eens heel veel geld kosten qua opvang. (..) Hoe erg die situatie in Griekenland ook is, ons land met de vele doden, de toestand en de tekorten in de zorg moet nu prioriteit nummer één zijn.”

"Welke idioot wil nog meer mensen stapelen?"

Langs die lijn redeneert ook Gertaafjevanderwiel: „We kunnen niet de hele wereld redden. Hier is alles al zo vol dat we zelf in de problemen komen. Weer allemaal monden die gevoed moeten worden, weer extra woonruimte nodig.” Exact datzelfde zegt Peter851: „Met een gigantisch woningtekort, gemiddeld 600 inwoners/vierkante kilometer en een krakend zorgapparaat, zit Nederland vol. Punt. Welke idioot wil nog meer mensen stapelen?”

Reputatie

En dan is het volgens MarLou ook nog eens zo dat de mensen die inmiddels wel een plekje hebben gevonden in Nederland, bepaald niet allemaal reclame maken voor ’hun volk’: „Helaas heeft een veel te groot deel van mensen uit de bekende landen hier een heel slechte reputatie opgebouwd. En tot op de dag van vandaag wordt dit nog alsmaar erger. Logisch dus dat die jarenlange ervaringen door de (niet blinde) autochtone bevolking hierin meegenomen worden.”

Oké, maar waar gaan we dan heen met die mensen? Nou, naar het land van herkomst bijvoorbeeld, zegt Peter_denhertig: „We gaan voorlopig naar een 1,5-metersamenleving en Nederland is al overvol als je gaat kijken naar grootte en populatie. Terugsturen die hap, want in hun thuisland is wat dat betreft veel meer ruimte.” Dat zegt ook PeBra: „Allemaal terugsturen naar land van herkomst. Het zijn geen vluchtelingen en waar ze thuishoren is plek zat.”

"Er moet iets gebeuren met een langetermijnvisie"

En hoe krijgen we die vluchtelingen dan zo ver? Nou, zegt Een dagje uit_ schertsend: „We moeten ze gewoon waarschuwen dat in Europa het coronavirus heerst en dat ze groot risico lopen dat ze het ook te pakken krijgen. Dan willen ze als de wiedeweerga terug naar hun thuisland!”

Leuk bedacht, maar volgens Pankey moeten we de oplossing dichter bij huis zoeken - maar ook weer niet heel dicht bij huis: „Landen als Polen en Hongarije trekken de corona-noodhulppotten van de EU leeg. Polen 5 miljard, Hongarije 7 miljard. Ondertussen kunnen deze landen wel asielzoekers weigeren en mooi weer spelen met ons geld.” Of, zo zegt Spannaertz: kijk eens naar de overkant van de Middellandse Zee: „Er moet iets gebeuren met een langetermijnvisie: richt een corridor in op de Libische kust met medische voorzieningen en bescherming.”

’Gutmenschen’

Allemaal leuk en we zijn allemaal tegen, maar over niet al te lange tijd zitten de mensen waar het om gaat gewoon in Nederland, vreest Mijn gulden terug: „Wat altijd zo vervelend is van dit soort berichten, is dat je meteen al weet dat het uiteindelijk gewoon gaat gebeuren. Want ’gutmenschen’ winnen in Nederland uiteindelijk altijd. Of het nu Zwarte Piet, windmolens, warmtepompen, zeehelden, eurobonds, Brusselse afdrachten of moslimimmigranten betreft: het gaat uiteindelijk gewoon allemaal gebeuren. Ik heb me er maar bij neergelegd, je verandert er toch niks meer aan.”