’NAVO stelt niet veel meer voor’

De NAVO is bang voor escalatie van het conflict. Dit betekent, dat Poetin gewoon kan doorgaan met zijn militaire acties. Het is dan ook niet meer te volgen, dat wij ruim 20 jaar de Afghanen militair hebben gesteund in het conflict met de Taliban. Het heeft ons handenvol geld gekost aan het leveren van het modernste materiaal en 20 jaar lang daar de strijdkrachten getraind. Bij de eerste beste aanval van de Taliban werd er geen schot gelost en zonder enige strijd gaf het Afghaanse leger zich over. Het kostbare materiaal viel in handen van de Taliban. Riskante reddingsacties werden op touw gezet om de Afghanen naar Nederland te halen omdat velen een blauwe maandag voor Nederland hadden gewerkt.

Ook bij de missie in Mali en op de Balkan werden er wel troepen ingezet. Het geeft maar weer eens aan, dat de NAVO niets meer voorstelt dankzij ondeskundige leiding en bezuinigingen op defensie.

Interessant was de discussie vorige week bij Op1 over wel of niet ingrijpen in de strijd met de Russen. Het geeft precies aan het falen van de NAVO.

Lou de Jongh, Middelburg