’Wie dan leeft, wie dan zorgt’

Zorg regelen voor later is niet te doen omdat niemand weet wat de toekomst in petto heeft, schrijft Suzy Elst.

Ruim 80% van de Nederlanders heeft geen zorg geregeld voor zijn oude dag, blijkt uit onderzoek van ActiZ. Bekijk ook: Onderzoek: ruim 80% van de Nederlanders heeft geen zorg geregeld voor oude dag Kan iemand mij vertellen hoe iemand zich daarop kan voorbereiden? Een glazen bol heeft niemand. Gezond leven, eten, bewegen, sporten en sociale contacten geven helaas geen garantie. Verzorgings- of bejaardentehuizen zijn wegbezuinigd. Mantelzorgers niet voor iedereen weggelegd. Als wij op onze oude dag thuis willen blijven wonen in onze rijtjeswoning, ondersteund door o.a. een traplift en/of seniorenbad, zijn wij niet sociaal. Nadenken doen we. Maar maatregelen nemen voor later? Ja, als het op dat moment nodig blijkt. Eerder heeft geen zin. Suzy Elst, Nieuwegein