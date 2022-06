’Burgers helpen geen prioriteit’

Nergens in Europa zijn de accijnzen op energie zo hoog als in ons land, sparen werd en wordt nog steeds bewust gestraft met 0% rente, nergens in Europa worden zulke voor de burger belastende milueumaatregelen getroffen als in ons land. De overheid melkt de oorlog in Oekraïne uit om de energietransitie te versnellen. Als dat een politieke keuze is is dat prima maar wees daar dan eerlijk in.

B. van Dam