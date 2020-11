Is de samenleving ook solidair met jongeren?

,,Als je de terechte zorgen van jongeren serieus neemt, dan moet het onderwijs openblijven”, betogen de organisaties van scholieren en studenten. Ⓒ FOTO HH/ANP

Het OMT-advies om eens na te denken over een langere kerstvakantie voor scholieren en studenten, is de vertegenwoordigers van de jongeren in het verkeerde keelgat geschoten. De voorzitters van vier organisaties wijzen op de gevaren van onvoldoende fysiek onderwijs.