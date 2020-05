Ontzag voor winkelpersoneel

Bij de Trekpleister bij ons in het winkelcentrum hoorde ik een medewerkster praten met een supermarktmedewerkster van Dirk v.d. Broek. Ze klaagden over het feit dat sommige klanten heel onredelijk en onbeschoft tegen hun tekeer gaan als ze vragen of ze een mandje of een winkelwagentje willen nemen en om de regels in acht te nemen. Ze krijgen de mandjes zowat naar hun hoofd geslingerd en de karretjes moeten het ook ontgelden.

Deze medewerkers staan er, met gevaar voor eigen besmetting , voor ons. Zij doen hun best en kunnen er helemaal niets aan doen als een artikel niet voorradig is. Dus mensen, gedraag je tegenover het winkelpersoneel.

Oda Krop, Maarssen