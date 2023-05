Uitslag stelling: ’Liever je huis verkopen’

Afgelopen week bleek tijdens een debat over de nieuwe huurwet dat een meerderheid van de Tweede Kamer zal instemmen met een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke verhuur te verbieden. Het is goed dat de positie van huurders door dergelijke maatregelen wordt versterkt, zo vindt 48 procent van de stemmers. Tijdelijke huur zorgt namelijk voor veel onzekerheid en stress bij huurders, zo weten de voorstanders van de maatregel. Een stemmer: „Heb je eindelijk een woning gevonden leef je 2 jaar in onzekerheid of je na het aflopen van het contract nog een woning kan vinden.” En: „Het is voor huurders niet te doen om elk jaar een andere woning te zoeken en geen huurrecht op te bouwen.” Een andere stemmer voegt toe: „Tijdelijke huur is alleen maar interessant voor huisjesmelkers, bah!”

Een bijna even grote groep denkt hier anders over. Een van hen: „Door de huurbescherming is het onmogelijk een huurder kwijt te raken, ook als deze zware overlast geeft en het woongenot van overige huurders aantast. Dat is de reden dat mensen nu alleen maar tijdelijk durven te verhuren. Als de huurbescherming niet zo doorgeschoten zou zijn was dit probleem er niet.” En: „Wat als een huurder een zootje maakt van het huis? Je moet huurders er natuurlijk wel makkelijker uit kunnen zetten als ze het huis ernstig verwaarlozen of vervuilen.” Een verhuurder deelt zijn ervaring: „Persoonlijk laat ik de huur na 1 of 2 jaar altijd overgaan in onbepaalde tijd als de huurder niet voor overlast heeft gezorgd en de huur netjes betaald heeft. Met dit soort maatregelen lijden de goeden onder de kwaden.”

Een meerderheid van de deelnemers verwacht dan ook dat het huuraanbod omlaag zal gaan, omdat huiseigenaren liever hun woning verkopen dan dat ze het risico nemen om niet meer van ’lastige huurders’ af te komen. Hierdoor zullen de huurprijzen ook niet dalen, zo verwacht het gros. Tot nu toe zouden veel verhuurders contracten van maximaal 2 jaar aanbieden en de prijs steeds fors verhogen wanneer er nieuwe huurders komen. ’Misbruik makend van de krapte op de markt met torenhoge huren’. Echter denkt slechts een derde van de stemmers dat hier verandering in komt door de nieuwe maatregel. Aangezien minder huiseigenaren door deze regel geneigd zullen zijn hun huis te verhuren en de huurmarkt dus nog krapper wordt, zullen de prijzen alleen maar omhoog schieten, zo vreest de meerderheid.

In de nieuwe wet zijn er wel wat uitzonderingen opgenomen. Mensen die gaan samenwonen en hun eigen huis nog niet durven te verkopen mogen deze tijdelijk verhuren. Dit mag ook als je je kinderen of ouders er wil laten wonen. De meeste stemmers vinden dit terecht.

Voorstanders van meer vaste huurcontracten denken dat dit kan zorgen voor meer binding van de huurders met de buurt waarin hij of zij woont. „Goede maatregel, op sociaal vlak zal dit effect hebben” zegt iemand. „Meer binding met de buurt en dus stabielere leefomgeving en verhoogde sociale controle.”