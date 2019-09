’Rutte laks met MH17-aanpak’

De Amerikanen beloofden direct na het neerhalen dat ze achter Nederland stonden, wat de regering ook zou doen om gerechtigheid te krijgen. Vijf jaar later zegt Trump terecht dat hij de Russen bij de G7 wilt, ze zijn belangrijk en dan moet je met ze kunnen praten binnen dat kader. VS-gezant Hoekstra zei eerder dat Nederland toch echt zelf meer maatregelen moest nemen. Oekraïne heeft begrijpelijkerwijs liever vrede met de grote buur dan een verdachte langer vasthouden. Honderden rechercheurs werkten aan de zaak, pas na vijf jaar kwam men met namen. Je kunt niet alles juridisch oplossen, soms moet je hard zijn. Wat zou Poetin hebben gedaan als Nederland 300 Russen uit de lucht had geschoten? Gelijk maatregelen hadden er genomen moeten worden, daar luistert de man naar. Niet de kleine jongen uithangen, dat is laf. Nu is het te laat, de wereld gaat verder.

Danny van Geldorp, Amsterdam